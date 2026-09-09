सरकारी नौकरी : रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका, पैरामेडिकल के 560 पदों पर होगी भर्ती

स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में अपना कॅरिअर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए भारतीय रेलवे एक बड़ा अवसर लेकर आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने पैरामेडिकल श्रेणी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 560 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार 14 अक्तूबर तक अपना आवेदन अंतिम रूप से जमा कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संपन्न होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा।

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इस भर्ती के तहत नर्सिंग सुपरिटेंडेंट (जीएनएम/बीएससी), लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और आप्टोमेट्रिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पे-लेवल 3 से पे-लेवल 7 के अनुसार बेहतर वेतनमान और सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की विस्तृत व सटीक जानकारी जल्द जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट की जाएगी। बोर्ड के अनुसार आयु सीमा की गणना एक जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी।