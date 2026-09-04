रेलवे : प्रयागराज-दादरी अब चलेगी मिर्जापुर के नारायणपुर बाजार तक, मेजा रोड में रहेगा ठहराव

उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज जंक्शन से दादरी (नोएडा) के बीच चलने वाली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के रूट का विस्तार कर दिया है। अब यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन प्रयागराज के बजाय वाराणसी के बाहरी छोर एवं मिर्जापुर जिला स्थित नारायणपुर बाजार स्टेशन से संचालित होगी, जिससे सोनभद्र, मिर्जापुर और ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को सीधी दिल्ली ट्रेन का लाभ मिलेगा।

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संशोधित व्यवस्था के तहत यह ट्रेन अब प्रयागराज और दादरी के बीच (गाड़ी संख्या 02417/02418) सप्ताह में चार दिन तथा नारायणपुर बाजार और दादरी के बीच (गाड़ी संख्या 04163/04164) सप्ताह में तीन दिन चलाई जाएगी। इस विस्तार से चुनार, मिर्जापुर, मेजा रोड स्टेशन पर भी इस गाड़ी का ठहराव सुनिश्चित किया गया है।ट्रेन की नई समय सारिणी के अनुसार, नारायणपुर बाजार से दादरी के लिए प्रत्येक मंगलवार, बुधवार एवं शनिवार की शाम 6.00 बजे प्रस्थान कर चुनार, मिर्जापुर रुकते हुए शाम 7:48-7:50 बजे मेजा रोड पहुंचेंगी। रात 8.40 बजे प्रयागराज जंक्शन एवं यहां से इसकी रवानगी रात 9.00 बजे होगी। दादरी तक जाने एवं वहां से वापस आने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इतना जरूर बताया जा रहा है कि नारायणपुर बाजार तक चलने से प्रयागराज से मिलने वाली आरक्षित सीटों की संख्या में कुछ कमी जरूर आ सकती है।वहीं वापसी दिशा में दादरी से नारायणपुर बाजार आने वाली गाड़ी संख्या 04164 मेजा रोड स्टेशन पर सुबह 09:18 बजे पहुंचेगी और 09:20 बजे आगे के लिए रवाना होगी। नारायणपुर बाजार सुबह 11.05 बजे यह ट्रेन पहुंच जाएगी। एनसीआर के सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा ने बताया कि मेजा रोड में इस ठहराव के शुरू होने से मांडा, सिरसा, कोरांव और भीरपुर क्षेत्र के यात्रियों को भी दिल्ली की सीधी यात्रा के लिए बेहद आसानी होगी।