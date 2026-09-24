फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Prayagraj: Asad son of former BSP MLA Haji Aleem, granted bail.

प्रयागराज : बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे असद को मिली जमानत

Thu, 24 Sep 2026 08:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 24 Sep 2026 08:39 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 2021 में हुए जानलेवा हमले व हत्या के मामले में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे असद को जमानत दे दी है।

विज्ञापन
Prayagraj: Asad son of former BSP MLA Haji Aleem, granted bail.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 2021 में हुए जानलेवा हमले व हत्या के मामले में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे असद को जमानत दे दी है।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है। याची के खिलाफ 2021 में जानलेवा हमला, हत्या सहित विभिन्न आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना पांच दिसंबर 2021 को हुई थी, जबकि असद घटना से ठीक एक दिन पहले चार दिसंबर 2021 को ही दुबई चला गया था।
विज्ञापन


मामले में सह-आरोपी भाइयों अनस और दानिश को जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के आधार पर असद भी जमानत का हकदार है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि आरोपी एफआईआर की जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर लंबे समय तक भारत नहीं लौटा।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के दिन आरोपी देश में मौजूद नहीं था और साजिश को लेकर केवल मौखिक आरोप हैं। कोर्ट ने समान भूमिका वाले सह-आरोपियों की पूर्व जमानत और असद का कोई आपराधिक इतिहास न होने को आधार मानते हुए उसे सशर्त जमानत देने का आदेश जारी कर दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed