Prayagraj News: बंद हुई पावर बोट, राहगीर परेशान

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पावर बोट बंद होने के बावजूद कुछ राहगीर गंगा पार जाने के लिए घाट पहुंच रहे हैं। इसका फायदा उठाकर कुछ स्थानीय नाविक छोटी नावों में सवारियां बैठाकर गंगा पार करा रहे हैं। बाढ़ के तेज बहाव के बीच छोटी नावों से आवाजाही से हादसे का खतरा बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता वीबी सिंह ने बताया कि गंगा का जलस्तर कम होने के बाद पावर बोट का संचालन दोबारा शुरू कराया जाएगा।

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गंगा में बाढ़ के कारण डेंगुरपुर-धनतुलसी गंगा घाट पर लोक निर्माण विभाग, संत रविदास नगर भदोही की ओर से संचालित निशुल्क पावर बोट का संचालन तीन दिन से बंद है। इससे गंगा पार जाने वाले राहगीरों को करीब 80 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटकर मिर्जापुर या प्रयागराज के रास्ते गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है।