कार्यकर्ता भ्रामक प्रचार से मतदाताओं को सावधान करें : अनिल सिंह

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अनिल सिंह ने कहा कि पार्टी ने अशोक राठौर जैसे सहज और प्रबुद्ध प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। स्नातक मतदाता शिक्षित और जागरूक हैं, फिर भी प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क कर प्रथम वरीयता का मतदान सुनिश्चित कराना होगा। कार्यकर्ता भ्रामक प्रचार से मतदाताओं को सावधान करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व को मजबूत करने की अपील करें।जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल ने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। कार्यकर्ता संगठनात्मक तैयारी के साथ मैदान में जुट जाएं। छह अक्तूबर को यमुनापार से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता झांसी में प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे।बैठक को करछना विधायक पियूष रंजन निषाद, कोरांव विधायक राजमणि कोल, पूर्व जिलाध्यक्ष शिवदत्त पटेल व विनोद प्रजापति ने भी संबोधित किया। संचालन जिला संयोजक राकेश पांडेय ने किया।