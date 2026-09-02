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Prayagraj News: टोंस नदी में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत

Wed, 02 Sep 2026 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 02 Sep 2026 01:46 AM IST
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Panic among people after crocodile sighting in Tons River
कोहड़ारघाट टोंस नदी में तैरता मगरमच्छ। वायरल
टोंस नदी में एक मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीण और राहगीर दहशत में हैं। नदी के पानी में तैरते मगरमच्छ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के अनुसार, इसौटा गांव के पास टोंस नदी के किनारे लोगों ने मगरमच्छ को तैरते हुए देखा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के जरिये मगरमच्छ की जानकारी जुटाई जा रही है।
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