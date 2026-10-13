एक ईंट, एक रुपया सिद्धांत सामाजिक समानता का आधार : डाॅ. नीरज

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कस्बे के राधा-रानी गेस्ट हाउस में जयंती समारोह में महाराजा अग्रसेन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ। समाज की बुजुर्ग महिलाओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सभी का मन मोह लिया। विज्ञापन

विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. कीर्तिका अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। संचालन मनोज मित्तल व गौरवराज अग्रवाल ने किया। अंत में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मौके पर विनय अग्रवाल, कृष्णमुरारी, सुशील, रामबाबू, श्रवण कुमार, बांके बिहारी, गोपालदास, बद्रीविशाल और हरिशंकर आदि रहे। कस्बे के राधा-रानी गेस्ट हाउस में जयंती समारोह में महाराजा अग्रसेन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ। समाज की बुजुर्ग महिलाओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सभी का मन मोह लिया।विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. कीर्तिका अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। संचालन मनोज मित्तल व गौरवराज अग्रवाल ने किया। अंत में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मौके पर विनय अग्रवाल, कृष्णमुरारी, सुशील, रामबाबू, श्रवण कुमार, बांके बिहारी, गोपालदास, बद्रीविशाल और हरिशंकर आदि रहे।

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महाराजा अग्रसेन का एक ईंट, एक रुपया का समाजवादी सिद्धांत सच्ची सेवा और सामाजिक समानता का आधार है। उनके बताए अहिंसा, परोपकार एवं व्यापारिक ईमानदारी के आदर्शों पर चलकर ही हम स्वस्थ, समृद्ध तथा एकजुट समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह बातें सोमवार को कस्बे में आयोजित श्रीश्री 1008 महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डॉ. नीरज अग्रवाल ने कही।