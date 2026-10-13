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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   One Brick, One Rupee Principle: The Foundation of Social Equality Dr. Neeraj

एक ईंट, एक रुपया सिद्धांत सामाजिक समानता का आधार : डाॅ. नीरज

Tue, 13 Oct 2026 02:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 13 Oct 2026 02:32 AM IST
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One Brick, One Rupee Principle: The Foundation of Social Equality Dr. Neeraj
महाराजा अग्रसेन का एक ईंट, एक रुपया का समाजवादी सिद्धांत सच्ची सेवा और सामाजिक समानता का आधार है। उनके बताए अहिंसा, परोपकार एवं व्यापारिक ईमानदारी के आदर्शों पर चलकर ही हम स्वस्थ, समृद्ध तथा एकजुट समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह बातें सोमवार को कस्बे में आयोजित श्रीश्री 1008 महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डॉ. नीरज अग्रवाल ने कही।
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कस्बे के राधा-रानी गेस्ट हाउस में जयंती समारोह में महाराजा अग्रसेन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ। समाज की बुजुर्ग महिलाओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सभी का मन मोह लिया।
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विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. कीर्तिका अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। संचालन मनोज मित्तल व गौरवराज अग्रवाल ने किया। अंत में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मौके पर विनय अग्रवाल, कृष्णमुरारी, सुशील, रामबाबू, श्रवण कुमार, बांके बिहारी, गोपालदास, बद्रीविशाल और हरिशंकर आदि रहे।
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