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उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ का चुनाव शनिवार को संपन्न हुआ। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पदाधिकारियों को निर्विरोध चुन लिया गया। जिसमें विनोद शुक्ला को अध्यक्ष, विनोद मिश्र को महामंत्री, राजेश कुमार मिश्र को कोषाध्यक्ष, दिवाकर दत्त मिश्र को उपाध्यक्ष, आरती मिश्रा को उपाध्यक्ष (महिला), अरविन्द कुमार पांडेय को संयुक्त मंत्री, सुरेंद्र कुमार शुक्ल को लेखाकार, राघवेंद्र प्रताप सिंह को आय-व्यय निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेजा के ऊंचडीह बाजार में हुई चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष बने विनोद शुक्ला और मंत्री विनोद मिश्र ने कहा कि सौंपी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। चुनाव के दौरान संघ की मंडल अध्यक्ष अलका वाजपेयी, जिलाध्यक्ष विनोद कुमार पांडेय, डॉ. एसपी पाठक, मनोज पाठक, दिनेश मिश्रा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।