Prayagraj News: अधिकारियों ने जलभराव से निजात दिलाने का दिया आश्वासन

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कौड़िहार समेत कई गांवों की हजारों एकड़ धान की फसल डूब गई है। इससे फसल कटाई में दिक्कत आ रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि असरदार लोगों ने सार्वजनिक नाले पर अवैध निर्माण किया है। नहर विभाग के एसडीओ उत्कर्ष यादव और अवर अभियंता अभिषेक कुमार गुप्ता ने जांच की। विज्ञापन

उन्होंने पाया कि अतिक्रमण और कूड़े के कारण जल निकासी नहीं हो पा रही है। अधिकारियों ने अवैध निर्माण हटवाने हेतु पत्रावली भेजने और कार्रवाई का भरोसा दिया। मौके पर धीरेंद्र यादव, सोनू सिंह, दुर्गेश बघेल, दुलारे सरोज और वसीम अहमद आदि रहे। कौड़िहार समेत कई गांवों की हजारों एकड़ धान की फसल डूब गई है। इससे फसल कटाई में दिक्कत आ रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि असरदार लोगों ने सार्वजनिक नाले पर अवैध निर्माण किया है। नहर विभाग के एसडीओ उत्कर्ष यादव और अवर अभियंता अभिषेक कुमार गुप्ता ने जांच की।उन्होंने पाया कि अतिक्रमण और कूड़े के कारण जल निकासी नहीं हो पा रही है। अधिकारियों ने अवैध निर्माण हटवाने हेतु पत्रावली भेजने और कार्रवाई का भरोसा दिया। मौके पर धीरेंद्र यादव, सोनू सिंह, दुर्गेश बघेल, दुलारे सरोज और वसीम अहमद आदि रहे।

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कौड़िहार में बुधवार को जलभराव की समस्या पर नहर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया। युवा विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि कौड़िहार बाजार में नाले पर अवैध निर्माण से जल निकासी बाधित है।