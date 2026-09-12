अमर उजाला में दिवाली के पहले ट्रेनों में नो रूम और लंबी प्रतीक्षा सूची का मुद्दा उठाए जाने के बाद रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज और सूबेदारगंज स्टेशनों से संचालित स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इनसे यात्रियों को कंफर्म टिकट की टेंशन कुछ हद तक कम हो सकती है। शेड्यूल के अनुसार, प्रयागराज और सूबेदारगंज से उधना, साबरमती, वलसाड, दादर, इंदौर और वेरावल के लिए कुल सात जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। इनमें प्रयागराज जंक्शन से उधना के लिए द्वि-साप्ताहिक विशेष ट्रेन (04105/04106) को एक अक्तूबर से 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है। ट्रेन हर बृहस्पतिवार और रविवार को रवाना होगी।

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