Prayagraj News: शिकायतों का शोर, समाधान माैन

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थक हार कर फिर शनिवार को मेजा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में रास्ते में हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। इस बार प्रशासनिक अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया है।औंता तुलापुर के शशिकांत शुक्ला ने शिकायत की कि उनके घर तक जाने वाला रास्ता बाधित है। 10 बार संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत कर चुका हूं लेकिन समस्या का निदान नहीं हो सका। जेवनिया के ग्रामीणों ने शिकायत की कि उनके गांव में सांड़ का उत्पात बना हुआ है।महीने भर पहले सांड के हमले से एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं, हरिशंकर पांडेय गंभीर रूप से जख्मी हैं। निबैया प्रधान अनिल कन्नौजिया ने शिकायत की कि गांव में 29 तालाब दस्तावेज में दर्ज हैं लेकिन दो ही अस्तित्व में हैं। एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।