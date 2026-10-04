फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Noise of complaints, silence of solutions

Prayagraj News: शिकायतों का शोर, समाधान माैन

Sun, 04 Oct 2026 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 04 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Noise of complaints, silence of solutions
मेजा में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनते अधिकारी। संवाद
मांडा के पयागपुर रमगढ़वा के ग्रामीण रामकृष्ण ने 67 बार समाधान दिवस में शिकायत की लेकिन उसके घर तक जाने वाले रास्ते पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका।
विज्ञापन

थक हार कर फिर शनिवार को मेजा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में रास्ते में हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। इस बार प्रशासनिक अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया है।
विज्ञापन

औंता तुलापुर के शशिकांत शुक्ला ने शिकायत की कि उनके घर तक जाने वाला रास्ता बाधित है। 10 बार संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत कर चुका हूं लेकिन समस्या का निदान नहीं हो सका। जेवनिया के ग्रामीणों ने शिकायत की कि उनके गांव में सांड़ का उत्पात बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

महीने भर पहले सांड के हमले से एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं, हरिशंकर पांडेय गंभीर रूप से जख्मी हैं। निबैया प्रधान अनिल कन्नौजिया ने शिकायत की कि गांव में 29 तालाब दस्तावेज में दर्ज हैं लेकिन दो ही अस्तित्व में हैं। एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

सैकड़ों शिकायतें दर्ज, निस्तारण बेहद कम

शनिवार को विभिन्न तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किए गए। इनमें कई शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन मौके पर उनका निस्तारण बहुत कम हो सका।
करछना में एडीएम सिटी मंगलेश दुबे की अध्यक्षता में 310 शिकायतें मिलीं, जिनमें से एक का भी समाधान नहीं हुआ। बार एसोसिएशन करछना ने शौचालय की खराब स्थिति और स्थायी सफाई कर्मी की मांग की। बारा में नगर मजिस्ट्रेट दिनेश सिंह की अध्यक्षता में 294 शिकायतों में से राजस्व की 17 शिकायतें निस्तारित हुईं।
राम जतन सिंह ने भूमि पर कब्जे और धमकी का आरोप लगाया। कोरांव में एसडीएम ठाकुर प्रसाद की अध्यक्षता में 293 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 9 राजस्व संबंधी शिकायतें हल की गईं। प्रदेश लेखपाल संघ ने समाधान दिवस का बहिष्कार कर 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा।
फूलपुर तहसील में एडीएम आपूर्ति विजय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में 487 शिकायतें आईं। इनमें सर्वाधिक 316 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थीं, पर केवल पांच का ही निस्तारण हो सका। अधिकारियों ने समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

सोरांव में उप जिलाधिकारी भारती मीणा की अध्यक्षता में 520 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 348 राजस्व विभाग से जुड़े थे। यहां भी राजस्व के केवल पांच शिकायती पत्रों का निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को जांच कर शीघ्र हल करने के निर्देश दिए गए।

मेजा में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनते अधिकारी। संवाद

मेजा में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनते अधिकारी। संवाद

मेजा में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनते अधिकारी। संवाद

मेजा में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनते अधिकारी। संवाद

मेजा में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनते अधिकारी। संवाद

मेजा में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनते अधिकारी। संवाद

मेजा में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनते अधिकारी। संवाद

मेजा में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद सुनते अधिकारी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed