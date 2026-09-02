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Prayagraj News: शांतिपुरम कॉलोनी की खस्ताहाल सड़कों पर चलना दूभर

Wed, 02 Sep 2026 01:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 02 Sep 2026 01:51 AM IST
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Navigating the dilapidated roads of Shantipuram Colony is a nightmare
फाफामऊ, शांतिपुरम कॉलोनी की खस्ताहाल सड़के
शांतिपुरम आवासीय कॉलोनी की अधिकतर सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। विभाग इनकी मरम्मत नहीं करवा रहा है।
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कॉलोनी निवासियों ने महंगे प्लॉट लेकर मकान बनवाए हैं और पीडीए उनसे विकास शुल्क भी वसूल चुका है। सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं जिनमें पानी और कीचड़ भरा रहता है। इससे पैदल चलना मुश्किल होता है और बड़े वाहनों से गंदे पानी के छींटे पड़ते हैं।

लगातार जल जमाव से सड़ांध पैदा हो गई है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियों का अंदेशा है। नालियां पटी होने से पानी सड़क पर बहता है, जिससे सड़कें जल्दी टूट जाती हैं। कॉलोनी के विनोद कुमार मिश्र, आदर्श मिश्र और विजय पटेल ने बताया कि घटिया सामान से मरम्मत होती है और नालियों की सफाई नहीं होती।
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