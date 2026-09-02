Prayagraj News: शांतिपुरम कॉलोनी की खस्ताहाल सड़कों पर चलना दूभर

कॉलोनी निवासियों ने महंगे प्लॉट लेकर मकान बनवाए हैं और पीडीए उनसे विकास शुल्क भी वसूल चुका है। सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं जिनमें पानी और कीचड़ भरा रहता है। इससे पैदल चलना मुश्किल होता है और बड़े वाहनों से गंदे पानी के छींटे पड़ते हैं।लगातार जल जमाव से सड़ांध पैदा हो गई है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियों का अंदेशा है। नालियां पटी होने से पानी सड़क पर बहता है, जिससे सड़कें जल्दी टूट जाती हैं। कॉलोनी के विनोद कुमार मिश्र, आदर्श मिश्र और विजय पटेल ने बताया कि घटिया सामान से मरम्मत होती है और नालियों की सफाई नहीं होती।