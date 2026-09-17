Prayagraj News: कार की चपेट में आकर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर के नीचे घुसा बाइक सवार, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 17 Sep 2026 02:21 AM IST
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क्षेत्र के टोंस नदी पुल पर बुधवार को कार की चपेट में आने से बाइक सवार किसान रणविजय सिंह (38) ट्रैक्टर के नीचे घुस गया। इससे उसकी मौत हो गई। वह अपने घर धरवारा लौट रहे थे।
विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मारी। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सीएचसी मेजा पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
रणविजय सिंह अपने पिता पंचू सिंह के निधन के बाद परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। वह घर के इकलौते बेटे थे। उनकी मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वह अपने पीछे वृद्ध मां कुसुम सिंह और पत्नी रंजना सिंह को रोता-बिलखता छोड़ गए हैं।
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विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मारी। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सीएचसी मेजा पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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रणविजय सिंह अपने पिता पंचू सिंह के निधन के बाद परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। वह घर के इकलौते बेटे थे। उनकी मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वह अपने पीछे वृद्ध मां कुसुम सिंह और पत्नी रंजना सिंह को रोता-बिलखता छोड़ गए हैं।
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