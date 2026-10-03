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Prayagraj News: करछना में मोबाइल लूट का खुलासा, तीन गिरफ्तार

Sat, 03 Oct 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 03 Oct 2026 02:04 AM IST
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Mobile phone robbery in Karchhana solved; three arrested
थाना क्षेत्र के पनवरिया गांव में साइकिल सवार से मोबाइल छीनकर भागे बदमाशों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। बृजराज पटेल बृहस्पतिवार को काम से जा रहे थे। तभई बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर भाग गए। सूचना पर थाना प्रभारी रणविजय सिंह के नेतृत्व में कस्बा चौकी प्रभारी सुभाष सिंह और सीसीटीवी टीम प्रभारी निखिल कुमार की टीम ने घेराबंदी कर तलाश शुरू की। पुलिस ने छीना गया मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली है। मामले में अनुप कुमार कुशवाहा, निखिल कुमार कुशवाहा और एक बाल अपचारी को पकड़ा गया है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया।
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