Prayagraj News: आनापुर में छात्र का मोबाइल छीनकर भागा बदमाश, शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 10 Sep 2026 02:03 AM IST
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आनापुर में कोचिंग से घर लौट रहे छात्र प्रिंस शुक्ला का मोबाइल फोन छीनकर बदमाश भाग निकले। छात्र ने आरोप लगाया है कि घटना के समय चौराहे पर पुलिसकर्मी मौजूद थे।
नसीरपुर दरगाही निवासी प्रिंस शुक्ला मंगलवार शाम साइकिल से घर लौट रहा था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आनापुर के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। बाइक पर पीछे एक लड़की भी बैठी थी। प्रिंस ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। छात्र ने पुलिस चौकी आनापुर पहुंचकर घटना की सूचना दी। उसने पुलिस को लिखित शिकायत के साथ सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया है।
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नसीरपुर दरगाही निवासी प्रिंस शुक्ला मंगलवार शाम साइकिल से घर लौट रहा था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आनापुर के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। बाइक पर पीछे एक लड़की भी बैठी थी। प्रिंस ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। छात्र ने पुलिस चौकी आनापुर पहुंचकर घटना की सूचना दी। उसने पुलिस को लिखित शिकायत के साथ सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया है।
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