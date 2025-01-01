Prayagraj News: मंत्री स्वतंत्र देव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित

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उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। माैके पर डीएम मनीष वर्मा, सांसद प्रवीण पटेल, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, अमरजीत मौर्य, उमेश द्विवेदी,एसडीएम सोरांव भारती मीणा आदि रहे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर निषादराज पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।