हाईकोर्ट: रिहा होने मात्र से दोषसिद्धि समाप्त नहीं होती, उम्रकैद की सजा पाए शिक्षक को वेतन देने पर डीआईओएस तलब

आरोप पत्र और कारण बताओ नोटिस नहीं किया गया था जारी



विद्यालय प्रबंधन ने 14 मार्च 2026 के डीआईओएस के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत सुधाकर समेत अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए वेतन खाते के एकल संचालन की अनुमति दी गई थी। प्रबंधन का कहना था कि जमानत मिलने से दोषसिद्धि समाप्त नहीं होती और सेवा पर दोषसिद्धि के परिणाम बने रहते हैं। दूसरी ओर शिक्षक की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही, आरोपपत्र या कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है।



कोर्ट ने कहा कि यह जांचना आवश्यक है कि दोषसिद्धि पर किसी सक्षम न्यायालय ने रोक लगाई है या नहीं। डीआईओएस को विद्यालय, शिक्षा विभाग और संबंधित न्यायालयों के रिकॉर्ड की स्वतंत्र रूप से जांच करने का आदेश दिया गया है। जांच में शिक्षक की नियुक्ति और सेवा संबंधी मूल अभिलेख, अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों, आपराधिक मामले की जानकारी मिलने के बाद विद्यालय प्रबंधन की ओर से की गई कार्रवाई, दोषसिद्धि के बाद वेतन भुगतान के आधार की भी पड़ताल की जाएगी।