{"_id":"6275754a53b6ce5524251b10","slug":"mandatory-to-take-both-doses-of-covid-vaccine-to-go-on-haj-pilgrimage","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रयागराज : हज के सफर पर जाने के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 07 May 2022 12:51 AM IST