कांग्रेस को मजबूत करने के लिए महिलाओं को विशेष भागीदार बनाएं : अशोक

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पटेल ने कहा कि युवा, मजदूर और किसान कांग्रेस की ओर आशा से देख रहे हैं, राहुल गांधी पर देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है। युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जो उनके साथ हुए छल का परिणाम है। राहुल गांधी ने छात्रों से सीधा संवाद कायम कर एक अनूठा प्रयोग किया है। इस मौके पर घनश्याम कोटार्य, मयंक, पवन मालवीय, इंद्र भूषण द्विवेदी, लोकेंद्र पटेल, बृजेश गौतम, सुरेंद्र सोनकर, जगदंबा पाठक और रमेश मिश्रा आदि रहे।

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यमुना पार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल ने जसरा बाजार में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा कोटार्य के आवास पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस संगठन को न्याय पंचायत और बूथ स्तर तक मजबूत करने तथा गांव-गांव में महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया।