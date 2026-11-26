इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में बिजनौर की नेहटौर विधानसभा सीट से जीते भाजपा विधायक ओम कुमार का चुनाव निरस्त कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी रहे मुंशीराम की चुनाव याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।

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याची के अधिवक्ता एनके पांडेय ने बताया कि मुंशीराम में ओम कुमार के चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए वर्ष 2022 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में आरोप लगाया कि ओम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पांच वर्ष की आय का ब्यौरा नहीं दिया, केवल एक साल का दिया है।इसी आधार पर नामांकन अस्वीकार कर देना चाहिए। साथ ही यह भी कहना है कि जीत का अंतर मात्र 258 वोट का है। सीनियर सिटीजन व डाक मतों की गणना में गड़बड़ी की गई है। दो बूथ की मशीन सही नहीं थी तो वीवीपैट से मतगणना की गई। इसमें भी धांधली की गई है।नामांकन पत्र में कई काॅलम खाली छोड़ दिए गए। इस आधार पर नामांकन नियमानुसार नहीं होने के कारण चुनाव रद्द किया जाए। करीब चार साल चली सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुंशीराम की चुनाव याचिका स्वीकार कर ली।