सर्द हवाओं के बीच गर्मागर्म चाय की चुस्की हर किसी को सुहा रही है, लेकिन इस बार चाय का स्वाद लेने के लिए जेब भी ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। ठंड में चाय की बढ़ती तलब के बीच दूध, चीनी और चायपत्ती के दाम बढ़ने से शहर में चाय महंगी हो गई है। जो चाय पहले 10 रुपये में मिलती थी, उसके लिए अब 12 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं, कुछ दुकानों पर कुल्हड़ वाली चाय की कीमत 15 रुपये तक पहुंच गई है। चाय विक्रेताओं का कहना है कि सामग्री महंगी होने से पुराने दाम पर चाय बेचना मुश्किल हो रहा है। इसका असर अब सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है।

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चाय विक्रेता विनोद कुमार ने बताया कि पिछले कुछ समय में चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी जरूरी सामग्री महंगी हुई है। अमूल का दूध 76 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि नमस्ते कंपनी का दूध 78 से 80 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। चीनी की कीमत भी 50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपये हो गई है। महरानी कंपनी की 250 ग्राम चायपत्ती का पैकेट पहले 85 रुपये में मिलता था, जिसका दाम अब 95 रुपये हो गया है।