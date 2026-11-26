प्रयागराज : महंगी हुई चाय की चुस्की, 10 रुपये वाली चाय के देने पड़ रहे 12 रुपये
सर्दी बढ़ने के साथ चाय की मांग बढ़ी है, लेकिन दूध, चीनी, चायपत्ती, अदरक और इलायची महंगी होने से चाय की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। शहर में 10 रुपये वाली चाय अब 12 रुपये में मिल रही है, जबकि कुल्हड़ वाली चाय के दाम 15 रुपये तक पहुंच गए हैं। इसका असर चाय के शौकीनों की जेब पर पड़ रहा है।
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सर्द हवाओं के बीच गर्मागर्म चाय की चुस्की हर किसी को सुहा रही है, लेकिन इस बार चाय का स्वाद लेने के लिए जेब भी ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। ठंड में चाय की बढ़ती तलब के बीच दूध, चीनी और चायपत्ती के दाम बढ़ने से शहर में चाय महंगी हो गई है। जो चाय पहले 10 रुपये में मिलती थी, उसके लिए अब 12 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं, कुछ दुकानों पर कुल्हड़ वाली चाय की कीमत 15 रुपये तक पहुंच गई है। चाय विक्रेताओं का कहना है कि सामग्री महंगी होने से पुराने दाम पर चाय बेचना मुश्किल हो रहा है। इसका असर अब सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है।
चाय विक्रेता विनोद कुमार ने बताया कि पिछले कुछ समय में चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी जरूरी सामग्री महंगी हुई है। अमूल का दूध 76 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि नमस्ते कंपनी का दूध 78 से 80 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। चीनी की कीमत भी 50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपये हो गई है। महरानी कंपनी की 250 ग्राम चायपत्ती का पैकेट पहले 85 रुपये में मिलता था, जिसका दाम अब 95 रुपये हो गया है।
अदरक और इलायची के भी बढ़े दाम
इसके अलावा इलायची और अदरक की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में चाय बनाने की लागत लगातार बढ़ रही है। दुकानदारों के मुताबिक, एक कप चाय तैयार करने में पहले की तुलना में अधिक खर्च आ रहा है। वहीं, अमूल दूध के थोक कारोबारी रमन गुप्ता ने बताया कि बीते एक महीने में दूध की कीमतों में तीन बार बढ़ोतरी हुई है। पहले आधा लीटर अमूल दूध 35 से 36 रुपये में मिलता था, जो अब बढ़कर 38 रुपये हो गया है।
ऐसे में इसकी कीमत बढ़ने का सीधा असर चाय विक्रेताओं की लागत पर पड़ रहा है। चाय विक्रेता सुरेश का कहना है कि वह फिलहाल 10 रुपये में ही चाय बेच रहे हैं। हालांकि, बढ़ती लागत को देखते हुए उन्हें भी कीमत बढ़ाने पर विचार करना पड़ रहा है। विकास भवन गेट पर चाय की दुकान लगाने वाले मनोज ने बताया कि वह रोजाना 200 से 300 कप चाय बेचते हैं। फिलहाल सामान्य चाय 10 रुपये और कुल्हड़ वाली चाय 12 रुपये में बेच रहे हैं।