प्रयागराज : एचआरआई परिसर में फिर दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, दहशत

25 किलोमीटर के दायरे में लगातार दिख रहे तेंदुए से दहशत

सैदाबाद से हनुमानगंज और झूंसी तक करीब 25 किलोमीटर के दायरे में पिछले डेढ़ साल से तेंदुए की मौजूदगी ग्रामीणों और शहरवासियों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। इस साल जनवरी में झूंसी के छिबैया गांव से एक तेंदुआ पकड़ा भी जा चुका है। आखिर इस पूरे क्षेत्र में कितने तेंदुए घूम रहे हैं, इसका स्पष्ट जवाब वन विभाग के अधिकारियों के पास भी नहीं है। चार दिन पहले हनुमानगंज में तेंदुआ दिखने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी।

वन विभाग बोला- एक ही तेंदुआ, लगातार बदल रहा ठिकाना

फूलपुर के वन क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत दुबे ने बताया कि क्षेत्र में एक ही तेंदुआ है, जो लगातार अपना स्थान बदल रहा है। उन्होंने मंगलवार रात हनुमानगंज में तेंदुआ देखे जाने की बात से इन्कार किया। उन्होंने बताया कि निगरानी कैमरे की फुटेज से यह स्पष्ट हो गया है कि एचआरआई परिसर के भीतर तेंदुआ मौजूद है। वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर भी नजर रख रही है।