Prayagraj News: फूलपुर में लापरवाही पर लेखपाल निलंबित

विज्ञापन

एसडीएम फूलपुर हीरालाल सैनी ने बताया कि मंडलायुक्त के निर्देश पर तालाब, चकमार्ग, ग्रामसभा की अन्य भूमियों और भूमि विवाद से संबंधित मामलों में सूचना तैयार करने के लिए लेखपालों को निर्देशित किया गया था। आरोप है कि सराय घूरदास के लेखपाल रोहित ने इन कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई और कार्यों के निस्तारण में हीलाहवाली बरती।इसके अलावा अंश निर्धारण, फॉर्मर रजिस्ट्री और खतौनी संशोधन जैसे शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में भी लापरवाही बरतने का आरोप है। आख्या के आधार पर एसडीएम ने लेखपाल रोहित को निलंबित करने का आदेश जारी किया।