Prayagraj News: कस्तूरबा गांधी की छात्राओं ने बनाई सबसे सुंदर रंगोली
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 24 Sep 2026 02:21 AM IST
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सेवा संकल्प अभियान महोत्सव के अंतर्गत बुधवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र जसरा में मानव रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पीएम श्री विद्यालय बीकर की छात्राएं द्वितीय स्थान पर रहीं। गडैया खुर्द के बच्चों को तृतीय स्थान मिला। संचालन एआरपी एसएन मिश्रा ने किया। बच्चों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिए गए।
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