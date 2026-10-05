प्रयागराज: पत्नी मायके से नहीं लौटी तो भड़का पति, ससुराल के बाहर तीन स्कूटी जलाईं

प्रेम विवाह के बाद पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि पत्नी के मायके चले जाने से नाराज पति ने खौफनाक कदम उठा लिया। पत्नी को वापस ससुराल लाने में नाकाम रहने पर युवक सोमवार तड़के अपने ससुराल पहुंचा और घर के बाहर खड़ी तीन स्कूटियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने से तीनों स्कूटियां जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

जानकारी के मुताबिक, युवक ने कुछ माह पहले युवती से प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। पति से नाराज पत्नी ससुराल छोड़कर मायके आकर रहने लगी। बताया जा रहा है कि पति लगातार फोन और संदेश के माध्यम से पत्नी को मनाकर वापस ले जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह ससुराल लौटने के लिए तैयार नहीं हुई।

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तड़के तीन बजे ससुराल पहुंचा पति

पत्नी के वापस नहीं लौटने से नाराज युवक सोमवार तड़के करीब तीन बजे कोतवाली क्षेत्र के बहादुरगंज स्थित लोहिया पांडे का हाता पहुंचा। यहां उसके ससुराल के बाहर तीन स्कूटियां खड़ी थीं। आरोप है कि युवक ने तीनों पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। देखते ही देखते वाहनों से आग की लपटें उठने लगीं। आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक वहां से फरार हो गया। हालांकि उसकी यह हरकत पास में लगे निगरानी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है।