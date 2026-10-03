जाति से ऊपर उठकर एकजुट हों हिंदू : स्वामी चक्रपाणि

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केपी कम्युनिटी सेंटर में शुक्रवार को आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जाति से ऊपर उठकर हम सब हिंदू एक हैं। सनातनियों के एकजुट होने से ही हिंदुस्तान सशक्त बनेगा। उन्होंने छुआछूत समाप्त करने और हिंदू समाज को संगठित करने का सामूहिक संकल्प भी दिलाया।सम्मेलन में मुंशी काली प्रसाद ‘कुलभास्कर’ को मरणोपरांत भारत रत्न देने, सनातन बोर्ड की स्थापना, गोहत्या निषेध के लिए केंद्रीय कानून और देव निंदा निषेध कानून समेत 18 प्रस्ताव पारित किए गए। प्रस्तावों को ज्ञापन के रूप में प्रधानमंत्री को भेजने की बात कही गई।मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने प्रस्तावों का समर्थन किया। सम्मेलन में महापौर गणेश केसरवानी, विधायक हर्षवर्धन बाजपेई, विधायक दीपक पटेल, कौशलेंद्र नाथ सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता टीपी सिंह मौजूद रहे।वहीं, कार्यक्रम संयोजक कुमार नारायण ने सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस दौरान अंजनी सक्सेना, शिव शंकर सिंह, सुशील खरबंदा, अनिमेष अग्रवाल, अजय अग्रहरि आदि मौजूद रहे।