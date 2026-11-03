हाईकोर्ट : अंतरात्मा झकझोर देने वाले अपराध पर अदालतें रद्द कर सकतीं हैं जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर गोपाल की एकल पीठ ने कहा कि सामान्य तौर पर जमानत मिलने के बाद उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन, अपराध के तथ्य इतने गंभीर हो कि वह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दें, आरोपी की रिहाई का समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो तो अदालत जमानत रद करने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अदालतें ऐसी स्थिति में मूकदर्शक बनी नहीं रह सकतीं।

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महोबा में पेट्रोल पंप कर्मचारी अमित कुमार वर्मा की हत्या के मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत रद करने की मांग वाली अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।महोबा निवासी हिरदेश कुमार ने भाई की हत्या मामले में विशेष अदालत की ओर से जुनैद खान उर्फ शिब्बू और अरशेल उर्फ अमान को दूसरी जमानत अर्जी पर दी राहत को चुनौती दी थी। दोनों आरोपियों की पहली जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोबारा जमानत दे दी।कोर्ट ने पाया कि दूसरी जमानत अर्जियों पर ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन के दो गवाहों की दर्ज गवाही के बाद विस्तृत आदेश पारित किए थे। अपील में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे साबित हो कि आरोपियों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया हो। इस आधार पर कोर्ट ने जमानत के खिलाफ दाखिल अपीलें खारिज कर दीं। साथ ही ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन नहीं देने का निर्देश दिया।उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से मंगलवार को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 6 मंडल मुख्यालय पर कुल 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,06,537 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा चल रही है। परीक्षा दो पालियों में होनी है। पहली पाली की परीक्षा देखकर बाहर लौटे अभ्यर्थियों ने कहा की परीक्षा का जो पेपर बनाया गया था वह बहुत ही कठिन था गणित के जो प्रश्न बनाए गए थे वह बहुत ही कठिन थे। तमाम शिक्षकों ने इस परीक्षा को और सरल तरीके से कराए जाने की मांग की।