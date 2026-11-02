प्रयागराज : नीट छात्रा ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर दी जान, कई बार असफल होने पर उठाया खौफनाक कदम

झूंसी थाना क्षेत्र के त्रिवेणीपुरम में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना से परिवार में खलबली मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।

छात्रा की पहचान ऋतु शर्मा (पुत्री देवराज शर्मा) के रूप में हुई है। वह त्रिवेणीपुरम कॉलोनी के गंगा सेक्टर में रहती थी। परिजनों के मुताबिक, वह नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो सकी थी। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।