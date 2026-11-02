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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   NEET aspirant dies by suicide using her father’s licensed firearm; takes the drastic step after multiple

प्रयागराज : नीट छात्रा ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर दी जान, कई बार असफल होने पर उठाया खौफनाक कदम

Mon, 02 Nov 2026 09:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 02 Nov 2026 09:26 PM IST
सार

Prayagraj Crime News : प्रयागराज के झूंसी स्थित त्रिवेणीपुरम में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस परिजनों से पूछताछ करने के साथ मामले की जांच कर रही है।

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NEET aspirant dies by suicide using her father’s licensed firearm; takes the drastic step after multiple
ऋतु शर्मा। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
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झूंसी थाना क्षेत्र के त्रिवेणीपुरम में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना से परिवार में खलबली मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।

छात्रा की पहचान ऋतु शर्मा (पुत्री देवराज शर्मा) के रूप में हुई है। वह त्रिवेणीपुरम कॉलोनी के गंगा सेक्टर में रहती थी। परिजनों के मुताबिक, वह नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो सकी थी। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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