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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court Bar Association CP Upadhyay leads of President, and Raisahab Yadav for General Secretary.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन: अध्यक्ष पद पर सीपी उपाध्याय व महासचिव पर रायसाहब यादव आगे

Wed, 23 Sep 2026 01:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 23 Sep 2026 01:29 PM IST
सार

मतपत्रों को छंटनी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की मतगणना मंगलवार को लाइब्रेरी हाॅल में शुरू हो गई। अध्यक्ष व महासचिव पद पर शाम पांच बजे तक 1500 मतपत्रों की गिनती पूरी कर ली गई।

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High Court Bar Association CP Upadhyay leads of President, and Raisahab Yadav for General Secretary.
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतगणना जारी है। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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मतपत्रों को छंटनी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की मतगणना बुधवार को दूसरे दिन भी लाइब्रेरी हाॅल में जारी रही। अध्यक्ष व महासचिव पद पर शाम पांच बजे तक 2493 मतपत्रों की गिनती पूरी कर ली गई। अध्यक्ष पद पर सीपी उपाध्याय और महासचिव पद पर राय साहब यादव आगे रहे।

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अध्यक्ष पद पर डॉ. सीपी उपाध्याय 570 वोट पहले, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव 568 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर और राधाकांत ओझा 542 वोट पाकर तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा अशोक कुमार सिंह को 471, अनिल श्रीवास्तव को 157, प्रभा शंकर मिश्रा को 130, हरबंश सिंह को 29 और देवी प्रसाद सिंह को 10 वोट मिले हैं।
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वहीं, महासचिव पद की दौड़ में राय साहब यादव 769 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी संतोष कुमार मिश्रा (संतोष मिश्रा) 764 वोट पाकर बेहद कम अंतर से दूसरे स्थान पर हैं।
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इसके अलावा शशि प्रकाश सिंह को 230, धर्मेंद्र प्रताप सिंह को 197, अभिषेक तिवारी को 110, उदय शंकर तिवारी को 87, आनंद मोहन पांडेय को 64, नन्हें लाल त्रिपाठी को 70, हरिंद्रा प्रसाद को 48, कुमार अनिश को 32, बृजेंद्र कुमार पांडेय को 35, देवेंद्र कुमार तिवारी को 26, धर्मेंद्र कुमार शुक्ला को 37 और राजेश सिंह को 10 वोट मिले हैं। मतगणना प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी एसएफए नकवी के साथ चुनाव अधिकारी लक्ष्मी कांत मिश्रा, वशिष्ठ तिवारी, राजकुमार शुक्ला, जेबी सिंह, अनुभव शुक्ला, प्रदीप तिवारी, शैलेंद्र सिंह राठौर, विक्रम बहादुर सिंह, संतोष कुमार मिश्र, दीपक राणा, संजय श्रीवास्तव और राहुल पांडेय की देखरेख में कराई जा रही है।

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