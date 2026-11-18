Prayagraj News: गुड़िया बनी भाजपा किसान मोर्चा की क्षेत्र शोध प्रमुख
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 18 Nov 2026 02:22 AM IST
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौधरी की सहमति से काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने गुड़िया सिंह को किसान मोर्चा प्रयागराज के क्षेत्र शोध प्रमुख पद की जिम्मेदारी सौंपी है। सैदाबाद ब्लॉक के गनेशीपुर बनपुकरा गांव निवासिनी गुड़िया सिंह जनपदीय गो संरक्षण समिति प्रयागराज की नामित सदस्य भी हैं। इस मनोनयन पर हीरेंद्र सिंह, धनंजय सिंह, विश्वगौरव, विंदप्रताप सिंह, महेंद्र सिंह एडवोकेट ने बधाई दी।
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