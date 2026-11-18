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उन्होंने कहा कि गेहूं की बोआई के समय किसानों को समितियों पर बीज तथा खाद पर्याप्त मात्रा में न मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा से नष्ट हुई फसलों तथा आवासों की जांच करा कर उन्हें जल्द मुआवजा मुहैया कराया जाए। खरीद केंद्रों पर सक्रिय बिचौलियों पर रोक लगाई जाए।कृषि ऋण पर राहत ब्याज दर सुनिश्चित किया जाए। फसलों का नुकसान कर रहे आवारा पशुओं से सुरक्षा पर प्रभावी कदम उठाया जाए। शारदा सहायक की सूखी माइनरों में अविलंब पानी छोड़ा जाए।इस मौके पर वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष देवेंद्रबहादुर खन्ना, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सुनीता पटेल, किरन देवी, गुंजा, रीना देवी, पार्वती देवी, निर्मला विश्वकर्मा, सुभाष यादव, लालभाई विश्वकर्मा, सत्यदेव विश्वकर्मा, जीतलाल मौजूद रहे।