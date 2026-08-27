Prayagraj News: करंट की चपेट में आने से किसान की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 27 Aug 2026 02:34 AM IST
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क्षेत्र के निदौरी गांव में पशुओं को चारा डाल रहे किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
गांव निवासी सुनील दुबे (40) पुत्र स्व. सीताराम दुबे बुधवार सुबह करीब सात बजे जानवरों को भूसा डालने के लिए घर के बाहर बने पशुबाड़ा गए थे। पशुबाड़ा के पास सुनील करंट की चपेट में आ गया। इससे वह चीखने लगा।
आवाज सुनकर घर के अंदर मौजूद पत्नी किरण और अन्य परिजन दौड़कर बाहर आए। तब तक सुनील तड़प रहा था। परिजन आनन-फानन में उसे नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मृतक के दो बेटे दिव्यांशु (16) और भीम (14) का रो-रोकर हाल बेहाल है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक दो भाइयों में बड़ा था। छोटा भाई मुंबई में एक निजी कंपनी में काम करता है। करछना थानाध्यक्ष रणविजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में कई जगह बिजली के तार जमीन पर बिखरे हैं, इसलिए विभाग की अनदेखी के चलते ही हादसा हुआ है। लोगों ने मांग की कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और गांव में लटकते व बिखरे तारों को दुरुस्त कराया जाए।
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गांव निवासी सुनील दुबे (40) पुत्र स्व. सीताराम दुबे बुधवार सुबह करीब सात बजे जानवरों को भूसा डालने के लिए घर के बाहर बने पशुबाड़ा गए थे। पशुबाड़ा के पास सुनील करंट की चपेट में आ गया। इससे वह चीखने लगा।
आवाज सुनकर घर के अंदर मौजूद पत्नी किरण और अन्य परिजन दौड़कर बाहर आए। तब तक सुनील तड़प रहा था। परिजन आनन-फानन में उसे नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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मृतक के दो बेटे दिव्यांशु (16) और भीम (14) का रो-रोकर हाल बेहाल है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक दो भाइयों में बड़ा था। छोटा भाई मुंबई में एक निजी कंपनी में काम करता है। करछना थानाध्यक्ष रणविजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में कई जगह बिजली के तार जमीन पर बिखरे हैं, इसलिए विभाग की अनदेखी के चलते ही हादसा हुआ है। लोगों ने मांग की कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और गांव में लटकते व बिखरे तारों को दुरुस्त कराया जाए।