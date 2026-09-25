Prayagraj News: नाली से कब्जा हटाकर कराई गई सफाई
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 25 Sep 2026 02:52 AM IST
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मिर्जापुर बरई शिव गांव में सरकारी नाली पर ग्रामीणों ने गिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया था। नाली बंद होने से घरों से निकलने वाला दूषित पानी सड़कों पर जमा रहता था। इससे संक्रमण का खतरा बना हुआ था। ग्रामीण रोहित सिंह ने बुधवार को खंड विकास अधिकारी सोरांव सुभाष चंद्र से शिकायत की। संज्ञान लेते हुए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सुरेंद्र कुमार यादव ने सफाईकर्मियों की टीम को भेजकर सफाई कराई।
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