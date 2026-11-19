विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दोपहर करीब एक बजे नगर आयुक्त साई तेजा, अपर नगर आयुक्त अरविंद राय, शादाब असलम, मुख्य अभियंता दिनेश चंद सचान, अधिशासी अभियंता अनिल मौर्या सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बंगले के पीछे बनी पक्की स्लैब और गेट को हटाया गया। इस दौरान पुलिस बल के साथ निगम के सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे।जॉर्जटाउन से लेकर जीटी जवाहर चौराहे अवैध निर्माण को हटाकर नाले की सफाई का काम किया जाएगा। निगम की तरफ से मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत जॉर्जटाउन में सड़क निर्माण का काम चल रहा है।इसी कड़ी में दिवाली के बाद से जॉर्जटाउन से लेकर रामबाग व जीटी जवाहर चौराहे तक नाले को अंडर ग्राउंड करने का काम किया जा रहा है। इसके वजह से बालसन चौराहे से मेडिकल चौराहा रामबाग आरओबी तक जाने वाली लेन की तरफ सड़क की खोदाई चल रहा है।नाले की सफाई के बाद अंडर ग्राउंड पाइप डाली जा रही है। वहीं, मार्च तक जॉर्जटाउन से रामबाग आरओबी तक पाइपलाइन डालने का काम किया जाना है। इस निर्माण के बाद जॉर्जटाउन में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव से लोगों को मुक्ति मिलेगी।