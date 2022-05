{"_id":"628bd824433ab86f6b6cbada","slug":"encroachment-removed-in-katra-prayagraj-amid-protests","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Prayagraj : व्यापारियों के भारी विरोध के बीच कटरा में हटाया गया अतिक्रमण, पुलिस को भांजनी पड़ीं लाठियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 24 May 2022 12:23 AM IST