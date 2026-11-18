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बैरहना-कोहड़ार मार्ग पर सड़क पार करते वक्त बाइक की चपेट में आने से दरबारी लाल यादव (72) की मौत हो गई। दरबारी लाल यादव के तीन पुत्र पारसनाथ, चंद्रशेखर और मनी हैं। वह अपने सबसे छोटे बेटे मनी के साथ रहते थे। हादसे की सूचना पर कोहड़ार पुलिस मौके पर पहुंची। मेजा थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस बाइक चालक की तलाश कर रही है। तहरीर मिलने पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।