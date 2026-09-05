प्रयागराज ड्रग फैक्टरी : काली कमाई के लिए युवा निशाने पर, आसपास के जिलों में तलाशा जा रहा नेटवर्क

लोहे की चादर का 30 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा, 20 फीट ऊंचा शेड



निरीक्षण के दौरान शेड की बनावट सामान्य खेतों में बनाए जाने वाले अस्थायी ढांचे से अलग नजर आई। करीब 30 फीट लंबे, 40 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे शेड में लोहे की चादर और एंगल लगाए गए थे। दीवार और छत के बीच रसायन या गैस की निकासी के लिए जगह छोड़ी गई थी। बारिश का पानी अंदर न पहुंचे, इसके लिए टीन की छत का बारजा भी बाहर निकाला गया था। बाहर से गतिविधियां सामान्य दिखाने के लिए आरोपियों ने सात-आठ बिस्वा जमीन पर गेंदा भी लगाया था। हालांकि देखरेख न होने के कारण अब वहां घास-फूस उग आई है।



स्थानीय कड़ियों की तलाश में जुटी पुलिस



जमीन मालिक शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, उन्हें खेत में चल रही गतिविधियों की वास्तविक जानकारी नहीं थी। 31 अगस्त की सुबह मुंबई पुलिस के दरोगा तावड़े ने फोन कर उन्हें खेत पर बुलाया। वहां पहुंचने पर पुलिस ने पहली बार बताया कि खेत में एमडी ड्रग की अवैध फैक्टरी चल रही है। इसके बाद गेट पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। संबंधित प्रपत्रों पर भूमि स्वामी के हस्ताक्षर कराए गए।



मौके का निरीक्षण किया गया है। कारखाने को मुंबई पुलिस ने सीज किया है। फूलों की खेती के लिए जमीन को लीज पर लिया गया था। शेड के निर्माण फूलों के भंडारण और मजदूरों के रहने के लिए बनाया गया है, मामले में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। - बृजेश पाठक, एसीपी मांडा