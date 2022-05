{"_id":"629274f23609014b1a5fcd4c","slug":"driving-license-news-now-get-your-dl-by-answering-eight-questions-online","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"driving licence news : अब ऑनलाइन आठ सवालों के जवाब देकर घर बैठे पा सकते हैं अपना डीएल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 29 May 2022 12:46 AM IST