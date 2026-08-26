यूपी टीईटी 2026 रिजल्ट : यूपी टीईटी 2026 का रिजल्ट घोषित, 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी 2026) का परिणाम बुधवार को रात नौ बजे घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी टीईटी 2026 की लिखित परीक्षा दिनांक दो व तीन जुलाई 2026 को दो-दो पाली तथा दिनांक चार जुलाई 2026 को एक पाली इस प्रकार कुल पांच पालियों (तीन पाली उच्च प्राथमिक स्तर एवं तीन पाली प्राथमिक स्तर) में प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई गई थी।

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