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सिराथू के अफजलपुरवारी गांव स्थित ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर गए थे। मंगलवार सुबह कन्नौज के ठठिया क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बच्चों की बस खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी।हादसे में कौशाम्बी के आर्यन चौरसिया और रजिउल्ला समेत चार बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 30 बच्चे घायल हो गए। बुधवार को दोनों बच्चों के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित शामिल हुए। पइंसा कोतवाली प्रभारी दिलीप कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।रजिउल्ला शमी उल्ला का इकलौता बेटा था। वह कक्षा दस का छात्र था। शमी किसानी करते हैं, उनकी पत्नी गुलशन बानो शिक्षामित्र हैं। शादी के करीब 17 साल बाद रजिउल्ला का जन्म हुआ था।परिवार का बेहद लाडला था। बुधवार यानी 25 नवंबर को उसका 17वां जन्मदिन था। लेकिन जिस घर में बेटे के जन्मदिन की तैयारियां होनी थीं, वहां उसे अंतिम विदाई दी गई।