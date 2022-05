{"_id":"628bcc46225ad73afc27cc01","slug":"crime-news-jewelery-worth-lakhs-stolen-from-high-court-judge-s-house-police-engaged-in-search","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Crime News : हाईकोर्ट जज के घर से लाखों के जेवर चोरी, तलाश में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 24 May 2022 01:33 AM IST