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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Crack appears in Iradatganj flyover traffic affected

Prayagraj News: इरादतगंज फ्लाईओवर में आई दरार, यातायात प्रभावित

Wed, 26 Aug 2026 02:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 26 Aug 2026 02:20 AM IST
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Crack appears in Iradatganj flyover traffic affected
पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण मंगलवार को रीवा राजमार्ग पर स्थित इरादतगंज फ्लाईओवर में सड़क में दरार आ गई। इसके अतिरिक्त सड़क की पटरी पर एक गहरा गड्ढा भी बन गया।
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फ्लाईओवर में दरार के चलते लोगों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर एनएचएआई के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी गई। कर्मचारियों ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। इस घटना के कारण लगभग चार घंटे तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। बाद में लोगों ने जैसे-तैसे अपना सफर पूरा किया।
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