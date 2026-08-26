Prayagraj News: इरादतगंज फ्लाईओवर में आई दरार, यातायात प्रभावित

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फ्लाईओवर में दरार के चलते लोगों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर एनएचएआई के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी गई। कर्मचारियों ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। इस घटना के कारण लगभग चार घंटे तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। बाद में लोगों ने जैसे-तैसे अपना सफर पूरा किया।

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पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण मंगलवार को रीवा राजमार्ग पर स्थित इरादतगंज फ्लाईओवर में सड़क में दरार आ गई। इसके अतिरिक्त सड़क की पटरी पर एक गहरा गड्ढा भी बन गया।