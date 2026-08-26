कमिश्नर भड़के : नक्काशी में लापरवाही पर ठेकेदार की क्लास, कमिश्नर बोले- पहले फिनिशिंग करो, फिर भुगतान लो

बड़े हनुमान जी (लेटे हनुमान जी) मंदिर में बनाए जा रहे कॉरिडोर के काम का जायजा लेने के लिए बुधवार को कमिश्नर (मंडलायुक्त) डॉ. लोकेश एम मौके पर पहुंचे। मंडलायुक्त ने जब कॉरिडोर के पिलर पर हो रही नक्काशी को करीब से देखा तो पारा चढ़ गया। काम में फिनिशिंग और गुणवत्ता नहीं थी। जिस पर कमिश्नर ने मौके पर ही संबंधित ठेकेदार की जमकर क्लास लगाई।

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के साथ पूरे कॉरिडोर के मैप और डिजाइन का बारीकी से जायजा लिया। रेड सैंडस्टोन से तैयार हो रहे पिलर की नक्काशी जब उनकी नजरों के सामने आई तो उसमें कमियां मिलीं। नाराजगी जताते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए कि जब तक नक्काशी में उच्च कोटि की गुणवत्ता और बेहतरीन फिनिशिंग सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक ठेकेदार को एक भी पाई का भुगतान नहीं किया जाएगा।

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मंडलायुक्त ने सिर्फ नक्काशी पर ही नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े दूसरे अहम पहलुओं पर भी अधिकारियों को सतर्क किया।कॉरिडोर क्षेत्र में हर साल बारिश में होने वाले जलभराव की निकासी के पुख्ता इंतजाम अभी से कर लिए जाएं, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं या यात्रियों को परेशानी न हो। साथ ही यात्री निवास के विस्तार के लिए चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए उन्होंने हिदायत दी कि इसका पैराफिट कॉरिडोर के बाकी हिस्सों के डिजाइन से बिल्कुल मेल खाना चाहिए, ताकि पूरे परिसर में एकरूपता और भव्यता बनी रहे।