Prayagraj News: 44 उम्मीदवारों के बीच होगा मुकाबला, अंतिम सूची जारी

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अध्यक्ष पद से लेकर कार्यकारी सदस्य के विभिन्न पदों तक उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष पद पर पांच प्रत्याशियों के मैदान में होने से मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। वहीं, महामंत्री, उपाध्यक्ष और प्रचार मंत्री जैसे प्रमुख पदों पर भी कई उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी।प्रमुख पदों पर आमने-सामने होंगे प्रत्याशीअध्यक्ष पद के लिए अनुराग तिवारी, अरविंद कुमार यादव, बबलेश कुमार मिश्र, धर्मेन्द्र कुमार सिंह और प्रतीक वर्मा चुनाव मैदान में हैं। महामंत्री पद के लिए स्वयम् प्रकाश, आरएम सिंह और आशीष कुमार गौतम के बीच मुकाबला होगा। उपाध्यक्ष पद पर दिनेश कुमार सिंह, मसरूर अहमद सिद्दीकी, राजेश कुमार श्रीवास्तव और राम सागर अपनी किस्मत आजमाएंगे। संयुक्त मंत्री पद पर अखिलेश चंद्र यादव, अरविंद चौहान और राम विशुन मैदान में हैं। संगठन मंत्री पद पर बीके यादव, बीपी सिंह (मुन्ना) और वीपी मिश्र के बीच मुकाबला होगा। प्रचार मंत्री पद पर अपूर्व कुमार सक्सेना, राजीव वर्मा, राम दीन पाल और संजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। स्थापना मंत्री पद पर मनोज त्रिपाठी और सीबी सिंह के बीच सीधा मुकाबला होगा। कोषाध्यक्ष के लिए गौतम कुमार और डीकेएस चंदेल आमने-सामने होंगे।अंतिम सूची जारी, चुनावी गतिविधियां तेजनाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने से इफको फूलपुर इकाई में ऑफिसर्स एसोसिएशन चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज होने की संभावना है। विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए चुनाव में प्रतिस्पर्धा दिलचस्प रहने के आसार हैं। अब सभी की निगाहें चुनाव प्रक्रिया और परिणाम पर टिकी हैं।