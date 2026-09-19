Prayagraj News: यूपीआई का विरोध करने जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार

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थानाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने उन्हें कनेहटी गांव से गिरफ्तार किया। अशफाक अहमद को पुलिस चौकी सिकंदरा में दिनभर नजरबंद रखा गया। शाम को उन्हें रिहा कर दिया गया। अशफाक अहमद ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की नीतियों का विरोध करती रहेगी। उन्होंने यूपीआई के 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर लागू कर को जनता पर बोझ बताया। विज्ञापन

इस मौके पर शरद उपाध्याय मुन्ना, डा.जगत नारायण सिंह, देवराज उपाध्याय, समशुल कमर, भोलानाथ तिवारी, सददाम हुसैन सिददीकी, डा.अमर सिंह पटेल, सुरेश पटेल, रितेश पासी, मो.फारुक आदि लोग रहे। थानाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने उन्हें कनेहटी गांव से गिरफ्तार किया। अशफाक अहमद को पुलिस चौकी सिकंदरा में दिनभर नजरबंद रखा गया। शाम को उन्हें रिहा कर दिया गया। अशफाक अहमद ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की नीतियों का विरोध करती रहेगी। उन्होंने यूपीआई के 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर लागू कर को जनता पर बोझ बताया।इस मौके पर शरद उपाध्याय मुन्ना, डा.जगत नारायण सिंह, देवराज उपाध्याय, समशुल कमर, भोलानाथ तिवारी, सददाम हुसैन सिददीकी, डा.अमर सिंह पटेल, सुरेश पटेल, रितेश पासी, मो.फारुक आदि लोग रहे।

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कांग्रेस गंगापार के जिला अध्यक्ष अशफाक अहमद को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वे यूपीआई का विरोध करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ सांसदकार्यालय जा रहे थे। उनका उद्देश्य फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा सामग्री भेंट करना था। बहरिया पुलिस को इसकी जानकारी मिली।