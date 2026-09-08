Prayagraj News: कांग्रेस नेताओं ने जलभराव क्षेत्रों का लिया जायजा

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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल सोमवार को बारिश के बाद जलभराव से जूझ रहे परिवारों से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अनेक स्थानों का जायजा लिया। इनमें सुलतानपुर खास, छपाई बाग, जोगापुर और पंजाब नेशनल बैंक के आसपास के दर्जनभर स्थान शामिल थे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष असफाक अहमद और जिला उपाध्यक्ष कलीम अल्ताफ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जलभराव प्रभावित परिवारों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएगी। जरूरतमंदों को राहत दिलाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। इस दौरान मो. फारूक, डॉ. अमर सिंह पटेल, सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, प्रदीप पांडेय समेत कई नेता मौजूद रहे।