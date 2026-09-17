Prayagraj News: गुणवत्ता विहीन नाली निर्माण की डीएम से शिकायत

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कांग्रेस जिला अध्यक्ष गंगापार अशफाक अहमद ने बुधवार को सिकंदरा कस्बे में बन रही नाली के निर्माण पर आपत्ति जताई। उन्होंने नाली को गुणवत्ता विहीन बताया। अशफाक अहमद ने डीएम और मंडला आयुक्त से फोन पर बात की। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है। अशफाक अहमद ने नाली निर्माण में तीन नंबर की ईंटों और पतली बालू के प्रयोग का आरोप लगाया। उन्होंने पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।