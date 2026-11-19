Prayagraj News: प्रयागराज छिवकी होकर गुजरेंगी चर्लापल्ली, दानापुर व बंगलूरू स्पेशल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 02:24 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 02:24 AM IST
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प्रयागराज। ट्रेनों में भीड़ और यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कुछ और स्पेशल ट्रेन चलाने का शेड्यूल जारी किया है। ये सभी स्पेशल ट्रेनें छिवकी स्टेशन से होकर गुजरेंगी। इनमें चर्लापल्ली-बक्सर, नांदेड़-पटना, चर्लापल्ली-दानापुर, एसएमवीटी बंगलूरू-दानापुर और पोदनूर-बरौनी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं।
गाड़ी (07563) चर्लापल्ली-बक्सर विशेष ट्रेन 19 नवंबर को छिवकी रात 10:15 बजे पहुंचेगी और 10:20 बजे प्रस्थान करेगी। वापसी में गाड़ी (07564) बक्सर-चर्लापल्ली विशेष ट्रेन 20 नवंबर को बक्सर से चलकर दोपहर 02:35 बजे छिवकी आएगी। इसी प्रकार, गाड़ी (07611) नांदेड़-पटना वन-वे स्पेशल ट्रेन 19 नवंबर को रात 10:25-10:30 बजे छिवकी में आएगी।
चर्लापल्ली-दानापुर स्पेशल (07069) ट्रेन 19 नवंबर को चर्लापल्ली से चलकर 20 नवंबर शाम 04:25-04:30 बजे छिवकी आएगी। दानापुर-चर्लापल्ली स्पेशल (07070) 21 नवंबर को दानापुर से चलकर सुबह 10:30 बजे छिवकी पहुंचेगी और 10:35 बजे प्रस्थान करेगी।
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लंबी दूरी के यात्रियों के लिए गाड़ी (06529) एसएमवीटी बंगलूरू 20 नवंबर को चलकर 22 नवंबर की रात 8:25-8:30 बजे छिवकी आएगी। वहीं (06139) पोदनूर-बरौनी वन-वे 19 नवंबर की रात 1:30-1:35 बजे छिवकी रुकते हुए बरौनी पहुंच जाएगी।
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गाड़ी (07563) चर्लापल्ली-बक्सर विशेष ट्रेन 19 नवंबर को छिवकी रात 10:15 बजे पहुंचेगी और 10:20 बजे प्रस्थान करेगी। वापसी में गाड़ी (07564) बक्सर-चर्लापल्ली विशेष ट्रेन 20 नवंबर को बक्सर से चलकर दोपहर 02:35 बजे छिवकी आएगी। इसी प्रकार, गाड़ी (07611) नांदेड़-पटना वन-वे स्पेशल ट्रेन 19 नवंबर को रात 10:25-10:30 बजे छिवकी में आएगी।
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चर्लापल्ली-दानापुर स्पेशल (07069) ट्रेन 19 नवंबर को चर्लापल्ली से चलकर 20 नवंबर शाम 04:25-04:30 बजे छिवकी आएगी। दानापुर-चर्लापल्ली स्पेशल (07070) 21 नवंबर को दानापुर से चलकर सुबह 10:30 बजे छिवकी पहुंचेगी और 10:35 बजे प्रस्थान करेगी।
विज्ञापन
लंबी दूरी के यात्रियों के लिए गाड़ी (06529) एसएमवीटी बंगलूरू 20 नवंबर को चलकर 22 नवंबर की रात 8:25-8:30 बजे छिवकी आएगी। वहीं (06139) पोदनूर-बरौनी वन-वे 19 नवंबर की रात 1:30-1:35 बजे छिवकी रुकते हुए बरौनी पहुंच जाएगी।