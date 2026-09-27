फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Banks to remain open today; three-day strike starts tomorrow.

Prayagraj News: आज खुले रहेंगे बैंक, कल से तीन दिवसीय हड़ताल

Sun, 27 Sep 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Banks to remain open today; three-day strike starts tomorrow.
कीडगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर प्रदर्शन करते बैंक कर्मचारी। स्रोत : आयोजक - फोटो : Archive
प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल से पहले शनिवार को बैंक ऑफ बड़ौदा की कीडगंज शाखा में कर्मचारियों ने काला बैज पहनकर विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के पास मांगों के समाधान के लिए पर्याप्त समय था लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं, रविवार को बैंक खुले रहेंगे और ग्राहक लेन-देन कर सकेंगे।
विज्ञापन

बैंक कर्मचारियों का कहना है कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू होने से कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के लिए बेहतर व्यवस्था मिलेगी। 22 सितंबर को नई दिल्ली में उप मुख्य श्रमायुक्त, श्रम मंत्रालय की अध्यक्षता में यूएफबीयू, आईबीए, डीएफएन और बैंक प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई थी लेकिन सकारात्मक निर्णय नहीं आया।
विज्ञापन

यूनियन नेता शिवम श्रीवास्तव ने बताया कि अब कर्मचारियों के पास आंदोलन को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हड़ताल से 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के कारोबार के नुकसान होने का अंदेशा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----

हड़ताल की बनाई रूपरेखा

28 सितंबर को केंद्रीकृत प्रदर्शन सिविल लाइंस स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में सुबह 11 से 12 बजे तक होगा। इसके बाद कर्मचारी बाइक रैली निकाल कर विरोध जाहिर करके एसबीआई मुख्य शाखा में शामिल होंगे। वहां दोपहर 12 से पांच बजे तक धरना प्रदर्शन होगा। 29 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस के सामने दोपहर 12 बजे से शाम पांच बजे तक प्रदर्शन होगा। तीसरे दिन कर्मचारी बाइक रैली निकाल कर इंडियन बैंक मुख्य शाखा सिविल लाइंस पहुंचेंगे और धरना देंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed