Prayagraj News: आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बजरंग दल ने फूलपुर कोतवाली घेरा

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शनिवार को नगर पंचायत के पुराने मुख्य रेलवे फाटक के पास मांस की दुकानों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और दुकानदारों के बीच विवाद हुआ था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर कथित रूप से गोमांस बेचे जाने का आरोप लगाया था। दुकानदारों ने आरोपों को गलत बताते हुए लाइसेंस होने और गोमांस की बिक्री नहीं किए जाने की बात कही थी। विज्ञापन

पुलिस ने शनिवार रात मामले में 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मौके से मांस का नमूना लेकर विधिक परीक्षण के लिए भेजा गया है। रविवार को कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस से बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर ने 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता धरने से उठ गए। शनिवार को नगर पंचायत के पुराने मुख्य रेलवे फाटक के पास मांस की दुकानों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और दुकानदारों के बीच विवाद हुआ था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर कथित रूप से गोमांस बेचे जाने का आरोप लगाया था। दुकानदारों ने आरोपों को गलत बताते हुए लाइसेंस होने और गोमांस की बिक्री नहीं किए जाने की बात कही थी।पुलिस ने शनिवार रात मामले में 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मौके से मांस का नमूना लेकर विधिक परीक्षण के लिए भेजा गया है। रविवार को कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस से बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर ने 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता धरने से उठ गए।

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नगर पंचायत क्षेत्र में मांस की दुकानों को लेकर शनिवार को हुए विवाद के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूलपुर कोतवाली का घेराव किया। सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंचे और नारेबाजी करते हुए परिसर में धरने पर बैठ गए। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद इंस्पेक्टर के 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया।